Sanità a Agnone: Il gruppo "Agnone Identità e futuro" abbandona la riunione-farsa sull’Ospedale

In data odierna, i Consiglieri Comunali Vincenzo Scarano e Margherita Greco del gruppo politico “Agnone Identità e futuro” hanno partecipato a una riunione presso il Comune di Agnone, inizialmente ritenuta la seduta della Commissione Consiliare richiesta. Con sorpresa, hanno appreso che l’incontro era stato declassato a semplice riunione informale per motivi burocratici, senza possibilità di verbalizzazione e hanno abbandonato la riunione.

“Informiamo che nella giornata odierna, in qualità di Consiglieri Comunali, Margherita Greco ed io abbiamo preso parte a una riunione al Comune di Agnone, convinti che si trattasse della seduta della Commissione Consiliare Comunale che avevamo richiesto. Con nostro grande stupore, invece, abbiamo appreso che, per una motivazione di natura esclusivamente formale e burocratica, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno qualificare l’incontro come una semplice riunione informale, priva dunque dei requisiti previsti per una vera e propria convocazione istituzionale. Siamo rimasti profondamente sconcertati da questa scelta, ancor più considerando l’importanza dell’argomento all’ordine del giorno, ossia il futuro dell’Ospedale San Francesco Caracciolo, nonché la presenza del dott. Ettore Mastrangelo e del dott. Franco Paoletti. Ci è stato addirittura detto che, trattandosi di una riunione informale, non sarebbe stato possibile procedere alla verbalizzazione degli interventi e delle proposte avanzate. Di fronte a tale situazione, il nostro Gruppo Politico “Agnone Identità e Futuro” ha deciso di abbandonare la riunione, ritenendo imprescindibile che un tema di tale rilevanza venga discusso in una sede ufficiale quale quella della Commissione Consiliare in cui si verbalizza e si rende pubblico ciò che si discute e che si decide. Se, come affermato dall’Amministrazione, l’impossibilità di convocare la Commissione è dovuta al fatto che l’argomento non è attualmente inserito all’ordine del giorno di un Consiglio Comunale, annunciamo sin da ora che il nostro Gruppo Politico “Agnone Identità e Futuro” presenterà formale richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale dedicato esclusivamente alla questione dell’Ospedale San Francesco Caracciolo. Successivamente, quindi, inoltreremo nuovamente la richiesta per la convocazione della Commissione Consiliare comunale per la Sanità per discutere e valutare la situazione attuale e futura dell’Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone, del Distretto (di Isernia), del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio 118. Riteniamo grave e inaccettabile che si continui a procedere con tattiche di ostruzionismo burocratico e di strumentalizzazione politica su un tema di evidente interesse pubblico e che da parte dell’amministrazione volutamente se ne ritardi la trattazione. Ribadiamo con fermezza la nostra contrarietà ad affrontare questa vicenda in ambiti informali o riservati e chiediamo che si proceda, come previsto dai regolamenti comunali, in maniera trasparente, attraverso il coinvolgimento di tutte le forze politiche negli organi comunali previsti e nel pieno rispetto delle procedure istituzionali. ”

Il Gruppo Politico “Agnone Identità e Futuro”

Il Capogruppo Avv. Vincenzo Scarano