Torneo AST: lâ€™Olympia Agnonese ospita una giornata di sport e crescita al Civitelle

Il Coordinamento SGS Molise organizza per venerdì 16 maggio una giornata all’insegna del calcio giovanile presso lo Stadio Civitelle di Agnone, con il Torneo AST, manifestazione riservata alla categoria Under 13 (nati nel 2012). L’evento coinvolgerà diverse società appartenenti all’Area di Sviluppo Territoriale (AST), un progetto della FIGC volto alla valorizzazione dei vivai calcistici e alla crescita dei giovani atleti.

A prendere parte all'iniziativa, oltre alla padrona di casa Olympia Agnonese, ci saranno anche le società FC Campobasso, Mirabello Calcio e Sanniti Calcio, per un appuntamento che si preannuncia ricco di entusiasmo e sano spirito sportivo.

Per l’Olympia Agnonese, l’adesione all’AST rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto negli anni dal proprio settore giovanile, sempre impegnato nella formazione sportiva ed educativa dei ragazzi. Il torneo sarà non solo un momento di confronto tecnico, ma anche un’opportunità per condividere esperienze, crescere insieme e rafforzare il legame tra giovani atleti, famiglie e società sportive.

L’appuntamento è quindi fissato a venerdì 16 maggio, per una giornata di sport da vivere insieme sugli spalti del Civitelle, con il sostegno e il tifo delle famiglie.