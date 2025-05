Estate alle porte, ad Agnone ancora incertezza sui campi estivi: famiglie in attesa di risposte

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, per bambini e ragazzi iniziano le tanto attese vacanze estive. Un periodo lungo e rilassante per i più giovani, ma che può rappresentare una sfida organizzativa non da poco per molte famiglie. Non tutti i genitori, infatti, possono permettersi tre mesi di ferie, ed è proprio in questo contesto che i campi estivi diventano un supporto fondamentale, sia per garantire momenti di socialità e svago ai bambini, sia per venire incontro alle esigenze familiari.

Ad Agnone, però, regna ancora l’incertezza. Non è ancora chiaro se tra pubblico e privato verranno allestiti dei campi estivi per l’estate 2025. Uno dei punti di riferimento storici per questo tipo di attività è l’asilo nido comunale “Ape Maia”, situato in Piazza del Popolo gestito dalla cooperativa Nuova Assistenza. Ogni anno, infatti, la struttura ha proposto iniziative estive ludico-ricreative rivolte ai più piccoli. Tuttavia, per quest’anno, non sono ancora giunte comunicazioni ufficiali sull’organizzazione dei campi.

La gestione dell’asilo nido, proseguirà regolarmente fino al 31 luglio. Fino a quella data, gli spazi saranno occupati dai bambini iscritti al servizio comunale. Inoltre, l’altra ala dell’edificio è attualmente destinata al Centro per l’Autismo, il che limita ulteriormente la disponibilità di locali per attività parallele.

Contattato in merito, il Comune ha fatto sapere che, almeno per il momento, Ape Maia non potrà organizzare i consueti campi estivi e che si stanno valutando possibili spazi alternativi. Un’eventualità che, se confermata, lascia però aperta la questione dell’effettiva realizzabilità delle attività nei tempi necessari.

Anche sul fronte privato, al momento, non emergono iniziative concrete. Nessuna proposta alternativa è stata avanzata da associazioni o enti del territorio, lasciando un vuoto che rischia di pesare non poco sull’estate di molte famiglie.

L’auspicio è che nei prossimi giorni possano arrivare notizie più certe e magari qualche proposta concreta, per non lasciare scoperto un periodo così importante per la socializzazione dei bambini e per il supporto organizzativo dei genitori.