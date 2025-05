Il Bilancio passa grazie al centrodestra, la Provincia è già a guida Di Lucente

In Molise centrodestra e centrosinistra si ritrovano ancora una volta uniti, in un abbraccio che tradisce la coerenza e mina la fiducia dei cittadini. Il Bilancio di previsione 2025-2027, proposto dal Presidente della Provincia di Isernia, è stato approvato grazie ai voti di esponenti del centrodestra tra cui l'alter ego politico dell'assessore Di Lucente, alias Manolo Sacco. Parliamo del coordinatore provinciale di Forza Italia, e Linda Dall’Olio, indiscutibilmente vicina al governatore Roberti.

A me è molto chiaro: è il centrodestra che governa la Provincia con Manolo Sacco, quindi Di Lucente, con la stampella di un socialista, o presunto tale. Da tempo è in atto una convergenza silenziosa ma sistemica. Una vera e propria “fusione a freddo” di cui tengono volutamente all'oscuro i cittadini. Le differenze politiche? Pure etichette. Le visioni? Accantonate, da rispolverare solo in campagna elettorale. Compromessi, intese non dichiarate e opportunismo politico travestito da responsabilità.

Continuerò a denunciare ogni forma di trasformismo che svuota la politica e alimenta la disillusione dei cittadini. Se le urne restano sempre più vuote, è anche colpa di chi recita lo stesso copione con maschere diverse. Sarebbe ora che centrodestra e centrosinistra smettessero di improvvisare e dicessero chiaramente con chi stanno governando.