SEGNALAZIONE â€“ Tombini Ostruiti da Erba e Terra: Rischio Allagamenti in Caso di Pioggia a Agnone

Agnone 23 maggio 2025: Si segnala che diversi chiusini di scarico (tombini) risultano tappati da erba e accumuli di terra, impedendo il corretto deflusso dell’acqua piovana. In caso di precipitazioni intense, come in questo ultimo periodo, questa condizione può causare inondazioni localizzate, con disagi alla viabilità e potenziali danni a strutture pubbliche e private.

Si richiede un intervento urgente di pulizia e manutenzione, al fine di garantire la funzionalità della rete di drenaggio. In alternativa, si suggerisce l’installazione di copritombini protettivi, che possano prevenire la crescita dell’erba e l’accumulo di detriti.

Una corretta manutenzione preventiva è fondamentale per evitare emergenze e tutelare la sicurezza dei cittadini.

Il chiusino di scarico della foto in Corso Vittorio Emanuele