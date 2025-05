Agnone investe 646 euro in "Souvenir Sanniti" per i doni di rappresentanza

Agnone (IS) – Il Comune di Agnone ha deliberato l'acquisizione di un lotto di "Souvenir Sanniti" per un valore complessivo di 646,60 euro (IVA inclusa), destinati all'attività di rappresentanza dell'Amministrazione. La fornitura, affidata direttamente alla ditta locale "La Ramera di Gerbasi Franco", prevede riproduzioni di simboli iconici del territorio, come la "Tavola Osca" e il "Kardiophylax".

La decisione, formalizzata con una determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, mira a dotare il Sindaco e le altre cariche comunali di doni rappresentativi da conferire in occasione di rapporti ufficiali con delegazioni italiane o straniere, in visita ad Agnone, o durante le visite ufficiali dei rappresentanti dell'Ente in altre sedi.

Nello specifico, l'ordine comprende quattro riproduzioni della "Tavola Osca" e cinque riproduzioni del "Kardiophylax", un disco corazza italico in ottone e/o rame cesellato. Questi oggetti, fortemente legati alla storia e all'archeologia del Sannio, serviranno a veicolare l'identità culturale e storica di Agnone e del suo territorio.

La procedura di affidamento è avvenuta in via diretta, come previsto dalle normative vigenti per importi al di sotto di determinate soglie e in assenza di convenzioni Consip pertinenti. La scelta è caduta sull'operatore economico locale "La Ramera di Gerbasi Franco", individuato tramite ricerca di mercato e sulla base del catalogo disponibile.