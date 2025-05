Anas, traffico intenso sulla rete stradale per Ponte 2 giugno

Anas prevede traffico intenso per il prossimo weekend con il ponte del 2 giugno sia per gli spostamenti locali sia per quelli di lunga percorrenza con priorità per le località di mare.

Il traffico si intensificherà tra la serata di venerdì 30 maggio e la mattinata di sabato 31 con una maggiore concentrazione verso le località di mare.

Più interessate le strade statali del versante jonico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come l'A2 Autostrada del Mediterraneo anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia.

I rientri verso le grandi città sono previsti nella serata del 2 giugno.

In Calabria è stata riaperta la galleria Coreca sulla Strada Statale 18 'Tirrena Inferiore', nel comune di Amantea in provincia di Cosenza.

Rimosso un cantiere anche in Emilia-Romagna dove è stato riaperto al traffico, in entrambe le direzioni, il ponte sul Rio Torto lungo la SS 12 dell'Abetone e del Brennero a Serramazzoni in provincia di Modena. Il transito sarà consentito a tutti i veicoli esclusi quelli con massa superiore alle 44 tonnellate.

In Toscana rimosso il semaforo sulla SS223 "di Paganico" (Grosseto-Siena) a Civitella Paganico. In Basilicata è stata ripristinata la viabilità lungo la statale 18 "Tirrena Inferiore" a Maratea (PZ), in località Castrocucco, nella fascia oraria 7.00-23.00, fino al prossimo 30 giugno.

Sull'intera rete stradale e autostradale la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa domenica e lunedì dalle 7 alle 22.

Durante il lungo week end sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale.

"Siamo al ponte del 2 giugno e con gli spostamenti verso le località turistiche facciamo una prima sperimentazione dell'esodo estivo - spiega l'ad di Anas Claudio Andrea Gemme - il nostro impegno è da sempre quello di rendere sicura e scorrevole la circolazione con il monitoraggio delle nostre sale operative in stretta collaborazione e sinergia con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell'Ordine".