Ospedale Caracciolo, il sindaco Saia: “Dialogo costante con Asrem per garantire operatività e nuovi medici”

“Continua il nostro dialogo con Asrem per garantire l’operatività dell’ospedale ‘Caracciolo’ di Agnone. L’obiettivo è quello di risolvere il problema della carenza di personale adottando ogni soluzione possibile. In tal senso, l’azienda sanitaria ha pubblicato un bando per l’assunzione a tempo determinato di dirigenti medici per la Medicina interna, comprese le specializzazioni affini ed equipollenti, e un avviso straordinario per il reperimento di specialisti convenzionati. Inoltre, per garantire continuità assistenziale, è stato nominato un nuovo dirigente facente funzioni del reparto Medicina dell’ospedale di Agnone, il dottor Ermanno Masia. Desidero ringraziare il dottor Franco Paoletti per il lavoro svolto in questi anni, e che continuerà a svolgere nell’ambito dell’assistenza ai pazienti di Reumatologia. E ringrazio anche tutti gli altri professionisti che operano con grande abnegazione per garantire l’efficienza dei servizi nella struttura ospedaliera. Noi, intanto, continuiamo a impegnarci senza sosta per risolvere le criticità e continuiamo a dialogare con altri medici che si spera possano raggiungere Agnone. Il ‘Caracciolo’ va difeso a tutti i costi perché è l’unico ospedale capace di rispondere ai bisogni di salute di un territorio montano complesso come l’Alto Molise”.

Così il sindaco di Agnone, Daniele Saia.