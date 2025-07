Sanità pubblica e trasparenza istituzionale, Scarano: "finalmente si discute dell’Ospedale San Francesco Caracciolo in Consiglio Comunale"

Finalmente, dopo reiterate richieste in tal senso, non accolte per “presunti vizi formali”, all’ennesima istanza formulata in occasione della Conferenza dei Capigruppo del 3 luglio affinché nel prossimo Consiglio Comunale fosse inserita all’ordine del giorno la discussione sulle criticità dell’Ospedale San Francesco Caracciolo e sulle eventuali soluzioni da proporre ad ASREM, il Comune di Agnone, con Nota Prot. N. 9148 del 4 luglio scorso a firma della Segretaria Comunale, ha comunicato che «la Conferenza dei Capigruppo (omissis), ha deciso di portare il punto all’ordine del giorno, purché le proposte oggetto di discussione in seno al Consiglio siano prodotte in tempo utile per un preliminare esame in Commissione.

Il Consiglio è stato programmato per il giorno 11 luglio p.v.: le proposte dovranno dunque pervenire al massimo entro il giorno 9 per poter poi riunire la Commissione il 10». Quindi, dopo quasi 5 anni in cui non ha mai chiarito in sede istituzionale le iniziative intraprese a sostegno dell’Ospedale San Francesco Caracciolo, ora l’amministrazione concede 5 giorni (sabato e domenica compresi) al nostro Gruppo Politico Agnone Identità e Futuro per portare delle proposte dapprima in Commissione Consiliare per la Sanità e, previa autorizzazione della stessa amministrazione, il giorno dopo in Consiglio Comunale per poterle discutere e approvare in maniera pubblica.

Orbene, anche se non è chiaro come tutto ciò si svolgerà, visto che l’avviso di convocazione del Consiglio Comunale dell’11 luglio p.v. l’amministrazione lo ha già comunicato e che non ha previsto tra gli argomenti all’ordine del giorno l’Ospedale San Francesco Caracciolo, tuttavia, augurandoci che non sia un nuovo espediente per evitare la discussione dell’argomento, poiché abbiamo sempre sostenuto che l’argomento in questione, vista la sua importanza, dovesse essere dibattuto a livello istituzionale e pubblico, coinvolgendo tutte le parti politiche e i Cittadini, noi accettiamo la sfida e porteremo in Commissione Consiliare le proposte che abbiamo raccolto e che raccoglieremo, invitando chiunque fosse interessato a contattarci per collaborare alla realizzazione di soluzioni che possano garantire servizi sanitari a beneficio e difesa del nostro Territorio.

Agnone, lì 5 luglio 2025 Il Gruppo Politico “Agnone Identità e Futuro” Il Capogruppo Avv. Vincenzo Scarano