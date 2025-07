Il Molise apre il suo spazio allâ€™Expo 2025 di Osaka tra cultura, artigianato e dialogo internazionale

Il tutto si è svolto alla presenza del cardinale di Osaka, Thomas Aquino Manyo Maeda che ha poi benedetto la campana commissionata dalla Regione Molise alla Fonderia Marinelli di Agnone (Isernia), campana che sarà donata alla Cattedrale di Osaka al termine della settimana espositiva.

"Una bella e grande avventura - ha detto l'assessore Di Lucente - un ringraziamento va tutti i nostri partner, dall'Istituto Commercio Estero, alla Camera di Commercio Italo Giapponese, alle nostre istituzioni, all'Università del Molise, al Conservatorio Perosi di Campobasso, ai musei molisani che hanno portato delle opere bellissime, in particolare la Venere di Venafro, che sta riscuotendo tanto successo. Con noi sono venute tante aziende e abbiamo portato il nostro artigianato più pregiato, la Campana, simbolo del Molise, lo scalpellino di Oratino, il tombolo di Isernia e tutto ciò che potevamo portare.

Il Molise è qui, e oggi si racconta al mondo attraverso la bellezza della contaminazione culturale".

Di Lucente ha infine concluso: "Un'opportunità straordinaria per trasmettere autenticità e capacità di custodire valori senza tempo. Expo 2025 rappresenta una vetrina globale. Farsi conoscere oggi, significa investire nel domani. Per una regione come il Molise, aprirsi al mondo è fondamentale per attrarre nuove energie, capitali e progetti imprenditoriali".