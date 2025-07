Il Gruppo Folk "Rintocco Molisano" vola in Croazia: rappresenterà l’Italia al Festival Internazionale del Folklore Isolano

Il Gruppo Folk Rintocco Molisano di Agnone è pronto a far vibrare cuori e tamburelli oltre i confini nazionali: dal 9 al 14 luglio, il gruppo sarà ospite della 22ª Edizione del Festival Internazionale del Folklore Isolano, sull’incantevole isola di Pasman, in Croazia.

L’invito arriva direttamente dal gruppo folk locale Saint Luka, promotore dell’evento, che ogni anno riunisce artisti da tutto il mondo in un meraviglioso scambio culturale all’insegna della musica, della danza e dell’amicizia tra i popoli.

Pasman, perla dell’arcipelago zarantino, è conosciuta per le sue spiagge dorate, il mare cristallino e la vicinanza alla storica città di Zara, che con le sue vestigia romane e veneziane regala un fascino senza tempo ai visitatori.

Il Rintocco Molisano, composto principalmente da giovani, porterà con sé tutta la ricchezza delle tradizioni del Molise: i balli tipici, i canti popolari, gli oggetti dell’artigianato contadino e, naturalmente, le immancabili campane agnonesi, simbolo identitario di una terra fiera e autentica.

“Siamo in procinto di partire con grande entusiasmo – raccontano dal gruppo – fieri di rappresentare l’Italia e la nostra terra, il Molise, in questo importante contesto internazionale. Questi festival sono occasioni uniche per creare legami profondi con altre culture e per mostrare al mondo quanto i nostri giovani abbiano voglia di fare bene, con passione e spirito di condivisione.”