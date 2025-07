Vaccinazioni negli anziani e nei soggetti fragili: Molise al secondo posto in Italia per somministrazioni

Sette over 65 su dieci vaccinati contro l’influenza: la regione Molise risulta particolarmente virtuosa nel panorama italiano piazzandosi al secondo posto, dopo il Lazio, nelle ‘somministrazioni’, fondamentali nella prevenzione di patologie ad alta diffusione, morbilità e mortalità, soprattutto nei soggetti anziani ed in quelli fragili. Un risultato importante confermato dalla indagine del sistema ‘Passi d’argento’ dell’Istituto Superiore di Sanità rispetto l’ultima campagna vaccinale antinfluenzale. I numeri sono interessanti e parlano chiaro: la copertura degli anziani con almeno una patologia cronica è del 72,7% , leggermente più bassa quella negli over 65 senza particolari problemi di salute, che si attesta al 70,6%.

“Un risultato reso possibile anche grazie al supporto dei Medici di Medicina Generale che ci hanno consentito di raggiungere anziani e soggetti fragili impossibilitati a recarsi nei nostri Centri – ha commentato la Direttrice del Dipartimento Unico Regionale di Prevenzione dell’ASReM, Carmen Montanaro – il nostro obiettivo resta quello di raggiungere la copertura minima raccomandata per l’immunità di gregge pari del 75% della popolazione. Lavoriamo in questa direzione, saranno necessari uno sforzo in più ed una maggiore comunicazione, oltre che il costante sostegno dei medici che operano sul territorio”

“Un ringraziamento speciale al Dipartimento Unico Regionale di Prevenzione e ai Medici di Medicina Generale per l’impegno profuso – ha aggiunto il Direttore Generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo – Risultati ottenuti anche con la sempre proficua concertazione con la Direzione Generale della Regione Molise e con la Struttura Commissariale, che hanno avuto un ruolo di coordinamento regionale. Nonostante il Molise sia al disotto dell’obiettivo minimo nazionale, rappresenta comunque un modello positivo nel panorama italiano per la prevenzione influenzale tra gli anziani. Occorre certamente mantenere questo trend e rafforzare le nostre azioni”.

“Bisognerà rendere ancora più accessibili le vaccinazioni – ha concluso la dott.ssa Montanaro – serviranno campagne informative più pregnanti e andranno coinvolte direttamente anche le farmacie. Fondamentale la stretta collaborazione ASReM, MMG e PLS ed ambulatori vaccinali del nostro Dipartimento”

I vantaggi delle vaccinazioni sono concreti:

- riduzione delle complicanze: l’influenza in persone sopra i 65 anni può provocare bronchiti, polmoniti, aggravare malattie croniche quali diabete o insufficienza cardiaca;

- meno ricoveri e stress sul sistema sanitario, soprattutto nei mesi invernali;

- effetto comunitario: una buona copertura vaccinale riduce la trasmissione e protegge anche i più vulnerabili.