La ASD Polisportiva Vastogirardi non si iscrive alla serie D 2025/26: “non siamo falliti, pronti a ripartire”

"La ASD polisportiva Vastogirardi comunica con grande rammarico di non essere riuscita a perfezionare l'iscrizione al prossimo campionato di serie D 2025/26. Questa decisione ci lascia orfani di ciò che per noi era più importante: la nostra squadra,il nostro simbolo, la nostra identità.

Nell'ultimo periodo abbiamo tentato di individuare soluzioni concrete che potessero garantire la continuità di questo progetto, abbiamo cercato sostegno , abbiamo provato a cedere il titolo ; purtroppo nell'ultimo biennio sono mancati degli introiti importanti di alcuni sponsor che per una realtà come la nostra (la più piccola in Italia attualmente in D) erano vitali e ci hanno fatto maturare la decisione di non poter affrontare un torneo oneroso come la serie D .

Riguardo le spettanze , ci preme sottolineare che nel corso della stagione sono state saldate l'80% delle vertenze passate, mentre le ultime mensilità dei tesserati verranno chiuse con un piano di rientro che la società sta preparando. Tuttavia per "ESSERE CHIARI " la Asd Polisportiva Vastogirardi " NON È FALLITA " e ci teniamo a sottolineare che "TUTTI SONO TUTELATI DA UN CONTRATTO" e potranno agire e ricevere il dovuto nei tempi prestabiliti dalla legge. Pertanto per ogni fatto esposto o false accuse ci tuteleremo nelle sedi opportune .

La Asd Polisportiva Vastogirardi valuterà anche con l'amministrazione comunale di iscrivere la squadra in una serie minore ."

Questo il contenuto del comunicato stampa integrale inviato dalla società sportiva