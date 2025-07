Campobasso, lavoratrici e lavoratori senza stipendio di giugno: Sindacato proclama lo stato di agitazione alla Responsible Research Hospital

Le Lavoratrici e i Lavoratori operanti nel servizio di ristorazione e pulizia in appalto Responsible Research hospital di Campobasso non riceveranno la retribuzione di giugno 2025. Questo è il contenuto della nota inviata dalla cooperativa Eraclya, titolare degli appalti, alle Organizzazioni Sindacali Filcams CGIL Molise, Fisascat CISL Abruzzo Molise e UILTuCS Molise. Le motivazioni di tale decisione, sostiene Eraclya, risiedono nei forti ritardi sui pagamenti della stazione appaltante che determinano una situazione finanziaria non più sostenibile.

Le Organizzazioni Sindacali, unitariamente, denunciano con forza la situazione di incertezza economica che si è venuta a creare, considerando che la stessa circostanza si era determinata per la mensilità di gennaio 2025 e marzo 2025 e aprile 2025.

Per tali ragioni Filcams CGIL Molise, Fisascat CISL Abruzzo Molise e UILTuCS Molise nelle persone dei rispettivi Segretari Cinzia Bonetto, Stefano Murazzo e Milena Colamaio unitamente alle RSA e alle lavoratrici e lavoratori hanno proclamato lo stato di agitazione e contemporaneamente richiesta di convocazione da parte della Prefettura di Campobasso per il tentativo di conciliazione e contestuale procedura di raffreddamento.

È vergognoso come una condizione di poca chiarezza tra Committenza e Appaltatore si riversi sul diritto sacrosanto alla giusta e corretta retribuzione alle lavoratrici e lavoratori che quotidianamente espletano l'attività lavorativa con abnegazione e spirito di sacrificio.

Chiediamo rispetto nei confronti di chi ogni giorno si impegna per la pulizia e sanificazione della Responsible Research Hospital e di chi cura il vitto dei degenti, medici, infermieri e utenti della mensa.

La Filcams CGIL la Fisascat CISL e UILTuCs continueranno a far sentire la voce delle lavoratrici e dei lavoratori e a difenderne i sacrosanti diritti.

Per le Segreterie Fisascat CISL Abruzzo Molise- Filcams CGIL Molise