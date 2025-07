Vladimir Luxuria al Molise Pride di Termoli, ma il Comune nega il patrocinio

Sarà Vladimir Luxuria la testimonial della quinta edizione del Molise Pride, che quest’anno si svolgerà per la prima volta a Termoli. L’attivista, scrittrice ed ex parlamentare torna in Molise dopo essere stata madrina della prima storica edizione del 2018 a Campobasso. Un ritorno dal forte valore simbolico, visto che fu proprio lei – durante il Basilicata Pride del 2017 – a lanciare l’idea di portare anche in questa regione una manifestazione dell’orgoglio LGBT+.

L’appuntamento è fissato per sabato alle ore 17:00 sul lungomare Colombo, all’incrocio con Corso Mario Milano. Nonostante Termoli ospiti per la prima volta l’evento, il Comune non ha concesso il patrocinio alla manifestazione. Una scelta che ha suscitato reazioni e dibattito, soprattutto considerando l’ampio sostegno ricevuto da altri enti locali.

Il Pride ha infatti ottenuto il patrocinio della Provincia di Isernia e dei Comuni di Agnone, Casacalenda, Castel del Giudice, Capracotta, Castel San Vincenzo, Oratino, Riccia e San Giuliano del Sannio. Una rete di adesioni che conferma la crescente sensibilità sul territorio verso i temi dell’inclusione, dei diritti civili e della visibilità della comunità LGBTQIA+.

Nonostante l’assenza del patrocinio istituzionale da parte di Termoli, l’entusiasmo degli organizzatori e dei partecipanti resta alto. Con la presenza di Luxuria in prima linea, il Molise Pride si conferma un appuntamento fondamentale per ribadire, anche in una piccola regione spesso ai margini del dibattito nazionale, che l’orgoglio non ha confini.