Guerra e Pace, la filosofia di Simone Weil: Agnone esplora sofferenza, giustizia e la ricerca della pace

Agnone (IS) – Prosegue il ciclo di conferenze "Guerra e Pace" ad Agnone, con un appuntamento dedicato alla filosofa francese Simone Weil e alla sua riflessione sul tema della pace. L'evento, organizzato dal Progetto Culturale Diocesi di Trivento e dal Centro Studi Alto Molise "Luigi Gamberale", è in programma per venerdì 25 luglio 2025, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare di Palazzo San Francesco.

La conferenza vedrà la partecipazione del Prof. Luca Margaria, Docente di Filosofia teorica e Antropologia filosofica presso lo STI-ISSR di Fossano, in qualità di relatore. A moderare il dibattito sarà il Prof. Paul Gilbert S.I..

Ad aprire l'incontro con i saluti saranno Marcella Amicone, C.d.A. Centro Studi Alto Molise "Luigi Gamberale", e Daniele Saia, Sindaco del Comune di Agnone. Sarà inoltre presente S.E. Rev.ma Mons. Camillo Cibotti, Vescovo della Diocesi di Trivento.

La figura di Simone Weil offre una prospettiva unica e profonda sulla condizione umana, la sofferenza e la ricerca di giustizia, temi che saranno centrali in questa discussione sulla pace. L'iniziativa invita la cittadinanza a partecipare per un momento di arricchimento culturale e spirituale.