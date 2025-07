Sport ed inclusione al 'Memorial Antonio Casolino – Nuoto in Mare' che si è svolto a Termoli

Una partecipazione dimostrativa ma significativa, quella di Gaia Verardi, al 'Memorial Antonio Casolino – Nuoto in Mare' che si è tenuto a Termoli. La nuotatrice dell'H2O ha dato prova della sua tenacia e delle sue capacità nell'iniziativa a cui hanno preso parte una 80ina di atleti, tutti regolarmente tesserati FIN e FINP. All'evento, organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Termoli Nuoto, in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico del Molise, non è mancato il CIP Molise, con il suo Presidente, Donatella Perrella.

“Diamo valore e promuoviamo l'attività sportiva costantemente – ha dichiarato il vertice del Comitato, Perrella – ed è grazie a queste manifestazioni che vengono promossi valori autentici, in particolare la cultura dell'inclusione, con la partecipazione di atleti con disabilità”

Soddisfatta la delegata della FINP Molise, Antonella Ruccolo che dal canto suo ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del Memorial, sponsor compresi.

L'appuntamento che si è tenuto sabato 26 luglio 2025 presso lo Stabilimento Balneare "Le Dune", sul Lungomare Nord, ha visto il patrocinio del Comune di Termoli, della Regione Molise e del Coni Molise, ed ha registrato il coinvolgimento degli studenti del Liceo Artistico "Benito Jacovitti" che hanno realizzato le grafiche di cartoline commemorative, affiancate da uno speciale annullo filatelico curato da Poste Italiane, con un timbro ufficiale della Termoli Nuoto.