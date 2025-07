Carpinone Capitale del Folklore: 8 Nazioni, 300 Artisti e un Pubblico da 3000 Spettatori per un Evento Straordinario

CARPINONE, IL PAESE DOVE DANZA IL MONDO

XXIII FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 11 E 12 AGOSTO 2025

Sembrava impossibile superare l'edizione precedente eppure il Gruppo Folk "Ru Maccature", guidato dallo storico presidente Michele Castrilli, ce l'ha fatta.

14 gruppi, 8 nazioni, 4 continenti, 300 artisti. Questi sono i numeri della due giorni di musica e spettacolo che si appresta a vivere Carpinone i prossimi 11 e 12 agosto.

Ma il dato che non va tralasciato, che è la forza motrice di un impegno tanto grande e di un successo consolidato, sono i 3000 spettatori che ogni anno assistono, in Piazza Concezione, all'avvincente spettacolo dei gruppi provenienti da ogni angolo del mondo.

Dalle pagine social del collettivo carpinonese nelle scorse ore è stato svelato il programma completo della manifestazione. Un cartellone che non tradisce le aspettative, che rispetta l'impostazione tradizionale dell'evento e che la rafforza con tanti contenuti e novità.

Le nazioni che si esibiranno saranno Ecuador, Georgia, Marocco, Messico, Serbia, Slovacchia, Timor-Leste e naturalmente l'Italia, rappresentata nel corso delle due serate da ben sei gruppi.

Si parte l'11 agosto con "La notte bianca delle serenate e degli strumenti tradizionali", una serata dedicata al divertimento e all'integrazione durante la quale chiunque potrà ballare, cantare o portare il proprio strumento musicale.

I gruppi, già confermati, che si esibiranno durante la serata sono i "Bifolk" di Veroli, le "Mulieres Garganiche" di San Giovanni Rotondo, "Quelli delle serenate" di Mirabello Sannitico e il Gruppo Folk "Ru Maccature" di Carpinone.

Il 12 agosto l'evento più atteso, il "Festival Internazionale del Folklore" preceduto dalla "Sfilata della Musica e dei Colori". Si parte alle ore 18 in Piazza Mercato con il raduno di tutti i gruppi partecipanti che, dopo una breve esibizione, invaderanno le vie del paese con la loro arte e la loro allegria per ritrovarsi poi in Piazza Concezione per il momento solenne degli Inni Nazionali.

Al termine della prima fase si passerà alle esibizioni di tutti i gruppi giunti a Carpinone in una carrellata che vedrà protagonisti i collettivi provenienti da Ecuador, Georgia, Marocco, Messico, Serbia, Slovacchia, Timor- Leste e Italia. La nostra nazione sarà rappresentata dal Gruppo Folk "Norbensis" di Norma, dai padroni di casa de "Ru Maccature" e dal Gruppo Folk "Ru Maccaturieglie", ricostituito dopo tanti anni e composto da bambini e ragazzi del paese, che aprirà lo spettacolo.

Monica Castrilli e Niko Travasso condurranno la serata che riserva, oltre alle esibizioni, premi speciali e tante sorprese.

Tra i primi in Italia per numero di gruppi e nazioni rappresentate in una sola sera, il Festival Internazionale del Folklore di Carpinone rimane un punto cardine per la riscoperta, la valorizzazione e l'esportazione del patrimonio artistico e culturale della regione.