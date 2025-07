La “Festa del Ritorno” compie 50 anni: il 3 agosto Vasto celebra l’emigrazione e le sue radici

Torna a Vasto la Festa del Ritorno, che quest’anno giunge alla 50ª edizione. L’appuntamento è per domenica 3 agosto, alle ore 20.45, all’Arena Ennio Morricone. A condurre la serata sarà la giornalista Paola Cerella, affiancata dal collega Alfredo Primante, volto noto della redazione di TGR Rai Abruzzo. L’ingresso sarà gratuito, fino a esaurimento dei posti a sedere.

Promossa dall’Associazione Pro Emigranti e dal Comune di Vasto, con la direzione artistica di Muzak Eventi, la manifestazione celebrerà mezzo secolo di storia dedicata agli emigranti e al legame profondo con la propria terra d’origine. Uno dei momenti centrali della serata sarà la consegna del Premio “Silvio Petroro”, intitolato alla memoria del fondatore dell’Associazione Pro Emigranti, figura di riferimento per la comunità vastese nel mondo. Il riconoscimento, che consiste in una miniatura del Monumento all’Emigrante e in un assegno di 5.000 euro da devolvere a scopi sociali, culturali o morali, sarà assegnato per il 2025 al vastese Nicola Massimo Masciulli, Generale di Corpo d’Armata e attuale Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa.

Come da tradizione, la serata sarà arricchita da momenti di spettacolo: per l’edizione 2025 si esibiranno la prestigiosa Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri e il comico Peppe Iodice, noto al grande pubblico per le sue frequenti partecipazioni televisive.