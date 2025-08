“Tra Antiche Mura”: il 4 agosto a Trivento il Sergio Caputo Trio in concerto

Lunedì 4 agosto, alle ore 21:00, a Trivento, il Sergio Caputo Trio sarà protagonista di una serata musicale ad ingresso gratuito nella suggestiva Piazza Cattedrale.

L’appuntamento rientra nella rassegna “Tra Antiche Mura”, promossa dalla Fondazione Molise Cultura in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Molise. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio archeologico e storico del territorio attraverso spettacoli culturali e musicali di alto livello, ospitati in contesti di grande fascino.

Sergio Caputo è riconosciuto come uno degli artisti più innovativi della scena musicale italiana contemporanea. Ha saputo creare un linguaggio musicale e poetico che unisce in modo originale la tradizione della canzone italiana con il jazz, arricchendolo con testi profondi e moderni. Dopo aver maturato un’importante esperienza artistica negli Stati Uniti, oggi il cantautore si esibisce con diverse formazioni, portando il suo repertorio ricco e variegato a un pubblico internazionale.

Dal debutto del 1983 con l’album “Un Sabato Italiano”, ha pubblicato complessivamente 18 dischi tra album, raccolte e singoli, partecipando per tre volte al Festival di Sanremo. Ha vissuto a lungo in California, dove ha affinato il suo stile, e ha pubblicato due libri. Recentemente ha lanciato il suo primo “Best” in francese. Nel corso della sua carriera ha collaborato con grandi nomi della musica, tra cui Dizzy Gillespie, Tony Scott, Mel Collins, Tony Bowers, Enrico Rava, Roberto Gatto, Flavio Boltro, Danilo Rea e molti altri.

Nei suoi concerti, l’artista propone un mix di successi amati dal pubblico, brani meno noti e una carica comunicativa unica, che gli consente di instaurare un rapporto diretto e coinvolgente con gli ascoltatori. Il Sergio Caputo Trio rappresenta la formazione principale su cui si basa la sua attività artistica. Questo ensemble pop-jazz, caratterizzato da un’affiatamento quasi “telepatico”, è in grado di reinterpretare ogni brano con freschezza e spontaneità, mantenendo viva la magia delle composizioni originali. Con un’esperienza consolidata in numerosi club e teatri di prestigio, il trio si conferma un progetto stabile e destinato a durare nel tempo.

Un appuntamento imperdibile per vivere una serata all’insegna della musica e della cultura in uno dei borghi più incantevoli del Molise.