Bojano, il 26 agosto Max Gazzè in concerto con l’Orchestra Popolare del Saltarello

Il 26 agosto Bojano ospiterà un evento musicale di grande interesse: Max Gazzè sarà protagonista di un concerto speciale in occasione della festa di San Bartolomeo, accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello, composta da decine di elementi.

L’evento, organizzato dall’associazione Vivi Bojano, rappresenta una tappa del progetto “Musicae Loci”, un ambizioso tour che vede il cantautore romano immergersi nelle tradizioni e nei suoni tipici delle diverse regioni italiane. Affiancato da grandi orchestre popolari locali, Gazzè propone una rilettura originale e coinvolgente del suo repertorio, che spazia dall’elettronica al sinfonico, dal synth-pop al prog e al rock.

“Musicae Loci” non è solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio culturale, in cui la musica si intreccia con la storia e l’identità dei territori che attraversa. Un modo innovativo per valorizzare la ricchezza del patrimonio artistico e popolare italiano, attraverso la voce e la sensibilità di uno degli artisti più originali della scena musicale contemporanea.

L’associazione Vivi Bojano, che cura l’organizzazione dell’evento, annuncerà nei prossimi giorni il programma completo delle manifestazioni estive nel centro matesino. Un evento che arricchirà l’estate musicale di Bojano, unendo tradizione e innovazione in un concerto unico.