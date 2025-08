Vice Sindaco Andrea Cinocca: Da Carovilli parte la rinascita della nostra scuola, il Consiglio di Stato riapre la sfida per lâ€™autonomia

All’indomani della decisione del Consiglio di Stato, che riapre ufficialmente il confronto sull’autonomia scolastica nelle aree interne del Molise, arriva il commento del vice sindaco di Carovilli, Andrea Cinocca. In prima linea da mesi insieme agli altri comuni del territorio, Cinocca sottolinea l’importanza di questo passaggio come occasione per rilanciare una scuola radicata nella comunità e attenta ai bisogni reali del territorio.

"Una battaglia ancora lunga e complessa, ma che oggi ci vede finalmente tornare protagonisti. La nostra è una Scuola che nasce e vive nelle aree interne, unendo i Comuni del Consorzio ASSOMAB – Carovilli, Chiauci, Pescolanciano, Roccasicura, Pietrabbondante, San Pietro Avellana, Vastogirardi – con quelli di Capracotta, Sessano, Carpinone, Pesche, Pettoranello, Miranda e Forlì del Sannio. Un unico asse territoriale, che rappresenta la dorsale della nostra comunità scolastica.

È qui che si radica il senso profondo della nostra autonomia: garantire una scuola di qualità, vicina ai territori, capace di essere presidio culturale e sociale per chi li abita. Una scuola che non accetta di piegarsi alla logica dei numeri, ma che rivendica il diritto di esistere in nome delle persone che la vivono.

Ora inizia la sfida più importante: ricostruire una comunità scolastica forte e coesa. Il TAR sarà chiamato a esprimersi sulla nostra autonomia e attendiamo con fiducia questa decisione. Ma, indipendentemente dall’esito, continueremo a lavorare per una scuola di territorio, capace di rappresentare la nostra identità. Saremo accanto al Dirigente Scolastico, coinvolgeremo docenti motivati e preparati, e ci impegneremo come amministratori a sostenere e guidare una scuola che sia presidio culturale e sociale, radicata nella propria comunità e proiettata al futuro.

Il fulcro di questo progetto sarà il nuovo Polo Scolastico a Carovilli, ormai prossimo all’inaugurazione: una struttura moderna, inserita nella Riserva della Biosfera, pensata per una scuola votata all’ambiente e alle scienze. Un punto di riferimento per progetti educativi legati alla tutela del territorio e allo sviluppo sostenibile, per rafforzare il legame tra scuola, territorio e comunità.

La strada è ancora lunga, ma abbiamo la visione e la determinazione per percorrerla insieme."

Andrea Cinocca