Molise isolato per 4 mesi: annunciata nuova interruzione ferroviaria

Come Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UGL Autoferro, Orsa Ferrovie, in questi giorni, abbiamo appreso, solo tramite i siti istituzionali di RFI Rete Ferroviaria Italiana (rfi.it/rete/i-nostri-progetti) di un ulteriore interruzione sulla linea regionale ferroviaria Termoli-Venafro, tratta Isernia-Venafro, di 120 giorni a partire dal 22 settembre 2025 fino al 19 gennaio 2026, per lavori di elettrificazione della linea.

Tale condizione prospettata, porterebbe alla totale assenza di collegamenti regionali attraverso il trasporto su rotaia,con le maggiori destinazioni come la capitale Roma e Napoli, determinando in effetti il totale isolamento ferroviario della regione Molise per quattro mesi in un periodo che comprende le riaperture delle scuole e delle università e tutte le festività natalizie. Questa situazione oltretutto prospetterebbe per il lavoratori del Gruppo FS e degli appalti ferroviari, il peggioramento dell’organizzazione del lavoro eil peggioramento del servizio ferroviario, destinato alle centinaia di utenti che tutti i giorni utilizzano il trasporto pubblico ferroviario, in una regione che è già scarsamente collegata con il resto del mondo.

Alla luce di tutto ciò, chiediamo alla Regione Molise e all’Assessorato ai trasporti, un chiarimento immediato su tale provvedimento di interruzione ferroviaria, a tutela dei lavoratori e dei cittadini. Come già richiesto, siamo in attesa di un incontro urgente con le parti, per comprendere le motivazioni di queste decisioni e valutare misure compensative previste a tutelare i diritti degli utenti e dei lavoratori.

FILT CGIL

FIT CISL

UGL ORSA FERROVIE