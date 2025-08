Trivento riscopre la sua voce: presentato ieri il libro del prof. Farina e del maestro Scarano

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 agosto, presso il Centro Polifunzionale Comunale di Trivento, si è svolta con grande partecipazione la presentazione del libro “La saggezza popolare: proverbi, detti e filastrocche in dialetto di Trivento”, scritto dal prof. Tullio Farina e dal maestro Gino Scarano. L’evento, promosso dalla Pro Loco Terventum con il patrocinio del Comune di Trivento, è stato un importante momento di valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale locale.

Il volume nasce da un’attenta attività di raccolta orale svolta nel territorio triventino. Gli autori hanno dialogato con molti cittadini, raccogliendo e trascrivendo proverbi, modi di dire e filastrocche in dialetto locale, con un approccio rigoroso ma profondamente rispettoso del contesto culturale. La raccolta comprende ben 580 proverbi, accompagnati da spiegazioni accurate sia sul piano letterale che su quello metaforico, oltre a filastrocche per bambini scritte in dialetto dall’insegnante Maria Vasile.

Arricchiscono la raccolta i disegni dell’artista triventino Bruno Donatone, cui l’opera è dedicata alla memoria. Le sue illustrazioni, che rappresentano scorci e scene della vita del paese, donano al libro un valore affettivo e visivo che ne rafforza il legame con la comunità.

Sono intervenuti gli autori, il sindaco di Trivento, ing. Luigi Pavone, il dott. Giuseppe Natilli, il prof. Franco Capone e l’ing. Marco Farina. A moderare l’incontro, la dott.ssa Giulia Vasile. Gli interventi hanno toccato aspetti storici, linguistici e antropologici legati al dialetto e ai saperi popolari, sottolineandone l’importanza anche nel contesto contemporaneo. Un appuntamento che ha lasciato il segno, confermando il valore di riscoprire e custodire il patrimonio immateriale della comunità triventina.