Pescolanciano, cane cade in unâ€™intercapedine di un ponte in costruzione sul fiume Trigno: salvato dai Vigili del Fuoco di Isernia

Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Isernia sono intervenuti nel territorio di Pescolanciano per il recupero di un cane accidentalmente caduto in un’intercapedine di un ponte in costruzione sul fiume Trigno.

L’animale, di nome Kira, si trovava in una posizione particolarmente angusta e difficilmente accessibile. I Vigili del Fuoco hanno eseguito il recupero utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) e l’IGD (Imbracatura di salvataggio per animali). Il cane è stato sollevato, messo in sicurezza e riconsegnato illeso ai proprietari, visibilmente commossi e riconoscenti per il tempestivo intervento.