La nuova scuola di Capracotta: responsabilitÃ , coraggio e visione per il futuro

In questo scritto, il Sindaco di Capracotta, Candido Paglione, ripercorre con chiarezza e senso di responsabilità le tappe fondamentali che hanno portato alla chiusura della vecchia scuola e alla costruzione del nuovo edificio scolastico. Una testimonianza di coraggio amministrativo e visione a lungo termine, in un momento particolarmente delicato per il Paese e per le aree interne come quella di Capracotta.

Ecco le sue dichiarazioni:

"La nuova scuola: un’atto di responsabilità e di coraggio. Nel 2016, appena insediati, ci siamo trovati di fronte ad una decisione difficile, quella di chiudere il vecchio edificio scolastico, perché non più rispondente alle norme minime di sicurezza sismica. Abbiamo dato prova di grande responsabilità, trovando in pochissimo tempo la soluzione, anche grazie alla disponibilità manifestata dal Parroco e dal Vescovo di Trivento che ci permisero di utilizzare la struttura, antisismica, della nuova Casa canonica. Il momento era particolare, anche per il terremoto devastante che in quei giorni aveva interessato l’Italia centrale, con crolli e morti.

Prima che altri ci chiedessero le verifiche sulla vulnerabilità sismica, da soli e in assoluta autonomia, decidemmo di intraprendere le azioni necessarie. Le verifiche effettuate dimostrarono, come era ampiamente prevedibile, che la scuola non avrebbe garantito la necessaria sicurezza, a causa delle gravi criticità strutturali. Pertanto, sarebbe stato troppo rischioso continuare a utilizzarla. Nel frattempo, appena trovata la soluzione per ospitare il nostro plesso scolastico, ci siamo subito attivati per reperire un finanziamento che ci consentisse di ricostruire la scuola, nello stesso luogo. La nostra tenacia, unita all’impegno per superare tutte le difficoltà burocratiche, ci ha permesso di ottenere il finanziamento necessario alla demolizione del vecchio edificio ed alla ricostruzione del nuovo. Abbiamo dovuto sopportare qualche ritardo, ma oggi possiamo dire che il nuovo edificio scolastico sta prendendo forma.

Sappiamo bene che la popolazione scolastica continua drammaticamente a diminuire, a causa dello spopolamento che sembra inarrestabile, problema peraltro comune a tutte le aree interne del Molise e dell’Italia, al quale si aggiunge anche quello della denatalità. Tuttavia, non potevamo rimanere inerti e assistere alla fine per consunzione del vecchio edificio scolastico. Abbiamo fatto, quindi, la cosa più giusta: chiedere ed ottenere il finanziamento necessario ad abbattere e ricostruire la struttura.

Oggi la nuova scuola è in fase avanzata di realizzazione e, una volta completata, sarà l’edificio più sicuro al servizio della comunità. Stiamo già pensando, tra l’altro, alla realizzazione di uno spazio importante da dedicare agli smart workers e a tutti coloro che dovessero avere bisogno di un luogo comune dove potersi connettere e lavorare da remoto. Tutto questo, naturalmente, grazie all’impegno profuso in questi anni per far arrivare anche da noi la Banda Ultralarga per la connessione veloce a internet. Amministrare un paese vuol dire sapersi assumere le responsabilità necessarie e fare ciò che è più giusto, naturalmente con la consapevolezza di guardare al futuro e non di vivere alla giornata. Per questo, nonostante le innumerevoli difficoltà con le quali ci misuriamo tutti i giorni, continuiamo a lavorare per il bene di Capracotta.

Lo facciamo sforzandoci di trovare soluzioni e evitando inutili divisioni, perché occorre senso di responsabilità, da parte di tutti, se davvero vogliamo bene a Capracotta."

Candido Paglione