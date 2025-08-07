Venafro, tentata truffa sventata in banca: cliente salvato dal pronto intervento dei dipendenti

Lâ€™attenzione al cliente e la prontezza dei dipendenti della filiale UniCredit di Venafro, unite ai processi messi in campo dalla banca per contrastare il dilagante fenomeno delle truffe, hanno permesso di sventare, lo scorso 31 luglio, un tentativo di frode ai danni di un correntista.

Il cliente in questione aveva infatti ricevuto due telefonate, la prima da un finto operatore antifrode della banca e la seconda da parte di un sedicente carabiniere, che la invitavano a spostare in fretta i propri risparmi dal conto attraverso bonifico su altro istituto, su un rapporto appositamente aperto a suo nome, dal momento che â€“ sosteneva il sedicente militare - la filiale sarebbe stata sotto ispezione per attivitÃ sospette.

Il cliente disponeva quindi un bonifico urgente â€“ che prevede lâ€™accredito immediato delle somme â€“ per un importo rilevante, operazione rimasta in attesa di esecuzione necessitando dell'autorizzazione del responsabile della filiale visto il superamento di una determinata soglia.

Insospettiti dal comportamento del cliente, i dipendenti dellâ€™agenzia UniCredit di Venafro intrattenevano il lâ€™uomo per approfondimenti circa la motivazione dell'operazione e dell'urgenza: dapprima riluttante e diffidente nel fornire informazioni, nonostante la conoscenza e la storicitÃ del rapporto, il cliente ha infine raccontato nei dettagli i passaggi che lo avevano portato a disporre il bonifico.

Il tentativo di frode emergeva infine chiaramente a seguito dellâ€™intervento dell'Ufficio Antifrode della banca che provvedeva prontamente a congelare il rapporto e stornare l'operazione poichÃ© l'iban del conto beneficiario risultava esistente ma intestato ad altra persona.

La truffa Ã¨ stata quindi definitivamente sventata senza che il cliente perdesse i propri risparmi e il correntista in questione, su indicazione dei dipendenti UniCredit, ha poi provveduto a denunciare il tentativo di frode presso la Polizia Postale.

La banca sottolinea che la sicurezza della propria clientela Ã¨ un elemento centrale per UniCredit. Oltre a investire in tecnologia e formazione sul tema la banca mette a disposizione il numero verde del proprio servizio clienti (800.57.57.57) e un sito dedicato alla prevenzione delle frodi, dove i clienti possono trovare informazioni utili https://www.unicredit.it/it/info/sicurezza/difendersi-dalle-frodi.html.

Purtroppo, precisa UniCredit, nessun accorgimento antifrode messo in atto dalla banca puÃ² impedire la volontaria esecuzione di un'operazione dispositiva da parte del titolare del conto, anche nel caso in cui sia indotto a farlo con l'inganno.





