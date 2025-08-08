Torna il caldo in Molise, bollino giallo a Campobasso

Dopo la breve parentesi con temperature piÃ¹ miti, il Molise nelle prossime ore sarÃ interessato da una nuova ondata di caldo.
E' quanto anticipa il Ministero della Salute attraverso il bollettino di allarme per la prevenzione di ondate di calore
A Campobasso, tra i 27 capoluoghi monitorati dal sistema di rilevazione, alle ore 14 di sabato 9 agosto Ã¨ attesa una temperatura di 32 gradi. Il bollino giallo indica condizioni meteo che possono precedere il livello arancione, con pre allerta dei servizi sanitari e sociali.