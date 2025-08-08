Nuovo bancomat fatto saltare in aria a Larino

Dopo poche settimane nuovo assalto ad un bancomat in basso Molise. Verso le 2.30 di notte, ignoti hanno fatto saltare in aria il bancomat dell'Istituto Bper in via Giulio Cesare a Larino.

Il modus operandi sempre lo stesso, la tecnica della marmotta. I malviventi questa volta sono stati perÃ² intercettati dai Carabinieri e sono finiti fuori strada a poco piÃ¹ di un chilometro dal luogo del colpo.

A quel punto l'auto Ã¨ stata abbandonata e i ladri si sono dileguati nei campi. Il bancomat Ã¨ stato transennato dalle forze dell'ordine. Sono intervenuti sul posto anche i Vigili del fuoco.