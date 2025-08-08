Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Nuovo bancomat fatto saltare in aria a Larino

AttualitÃ 
Condividi su:

Dopo poche settimane nuovo assalto ad un bancomat in basso Molise. Verso le 2.30 di notte, ignoti hanno fatto saltare in aria il bancomat dell'Istituto Bper in via Giulio Cesare a Larino. 

Il modus operandi sempre lo stesso, la tecnica della marmotta. I malviventi questa volta sono stati perÃ² intercettati dai Carabinieri e sono finiti fuori strada a poco piÃ¹ di un chilometro dal luogo del colpo.

A quel punto l'auto Ã¨ stata abbandonata e i ladri si sono dileguati nei campi. Il bancomat Ã¨ stato transennato dalle forze dell'ordine. Sono intervenuti sul posto anche i Vigili del fuoco.

Condividi su:

Seguici su Facebook