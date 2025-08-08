A Capracotta la "Festa dell'UnitÃ " celebra i 40 anni e mette al centro il futuro delle Aree Interne e lo spopolamento

Capracotta (IS) â€“ In un'edizione che celebra il quarantesimo anniversario dalla sua prima edizione, il Circolo PD di Capracotta ospiterÃ la "Festa dell'UnitÃ " dal 12 agosto 2025, alle ore 17:30, in Piazza Stanislao Falconi. L'evento, che si annuncia come un'importante occasione di dibattito, sarÃ incentrato sul tema cruciale delle "Aree Interne e Spopolamento: quale futuro per le Montagne italiane".
La discussione vedrÃ la partecipazione di diverse figure di spicco del panorama politico locale e regionale. Interverranno:
Pierino Di Tella, segretario PD Capracotta e assessore comunale
Candido Paglione, sindaco di Capracotta e presidente UNCEM (Unione dei Comuni ed Enti Montani) Molise
Micaela Fanelli, consigliere regionale capogruppo PD - ALI nazionale
Vittorino Facciolla, consigliere regionale ed ex segretario regionale PD
Alessandra Salvatore, consigliere regionale PD
Marco Amendola, segretario provinciale PD
Ovidio Bontempo, segretario regionale PD
I lavori saranno coordinati dal giornalista Enzo Luongo.
In serata, a partire dalle 21:30, la festa si animerÃ con il concerto di Peppe Voltarelli. Durante l'evento sarÃ inoltre possibile visitare la mostra "Enrico Berlinguer" presso l'Atrio Comunale.