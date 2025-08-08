Partecipa a Alto Molise

A Capracotta la "Festa dell'UnitÃ " celebra i 40 anni e mette al centro il futuro delle Aree Interne e lo spopolamento

AttualitÃ 
Capracotta (IS) â€“ In un'edizione che celebra il quarantesimo anniversario dalla sua prima edizione, il Circolo PD di Capracotta ospiterÃ  la "Festa dell'UnitÃ " dal 12 agosto 2025, alle ore 17:30, in Piazza Stanislao Falconi. L'evento, che si annuncia come un'importante occasione di dibattito, sarÃ  incentrato sul tema cruciale delle "Aree Interne e Spopolamento: quale futuro per le Montagne italiane".

La discussione vedrÃ  la partecipazione di diverse figure di spicco del panorama politico locale e regionale. Interverranno:

Pierino Di Tella, segretario PD Capracotta e assessore comunale

Candido Paglione, sindaco di Capracotta e presidente UNCEM (Unione dei Comuni ed Enti Montani) Molise

Micaela Fanelli, consigliere regionale capogruppo PD - ALI nazionale

Vittorino Facciolla, consigliere regionale ed ex segretario regionale PD

Alessandra Salvatore, consigliere regionale PD

Marco Amendola, segretario provinciale PD

Ovidio Bontempo, segretario regionale PD

I lavori saranno coordinati dal giornalista Enzo Luongo.

In serata, a partire dalle 21:30, la festa si animerÃ  con il concerto di Peppe Voltarelli. Durante l'evento sarÃ  inoltre possibile visitare la mostra "Enrico Berlinguer" presso l'Atrio Comunale.

