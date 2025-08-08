Passeggiata botanica lungo il Verrino: alla scoperta delle erbe spontanee e delle loro storie



Agnone si prepara ad accogliere curiosi e appassionati di natura per un appuntamento che unisce conoscenza, tradizione e paesaggio. Lunedì 11 agosto 2025, alle ore 17:00, dal piazzale del parcheggio del Santa Lucia Park (Contrada Santa Lucia – Agnone, IS) partirà “Alla ricerca delle erbe spontanee del Verrino”, un’escursione leggera e accessibile a tutti alla scoperta delle piante che popolano la valle.

Guidati da Dario Ciaramella del Giardino della Flora Appenninica e da Marco Cacciavillani di AMA Green, i partecipanti percorreranno un tratto del Verrino per circa un’ora e mezza, ascoltando racconti, curiosità botaniche e antiche tradizioni legate all’uso delle erbe locali. Sarà un viaggio tra profumi e saperi, per riconnettersi con un territorio ricco di biodiversità e cultura.

L’iniziativa, organizzata nell’ambito del progetto MappinTur – PNRR Spoke Canges, è coordinata dall’Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Bioscienze e Territorio, e dal CenTuries – Centro Studi sul Turismo. Collaborano numerosi enti locali, tra cui il GAL Alto Molise e diversi comuni della zona.

La partecipazione è gratuita, ma è gradita la preiscrizione via WhatsApp al numero 0872 713586. Consigliati abbigliamento comodo, acqua e… tanta curiosità.