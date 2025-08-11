Termoli: Arrestato dalla Polizia di Stato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Nella serata dello scorso 3 agosto, i poliziotti del Commissariato di Termoli hanno tratto in arresto un uomo per resistenza, violenza, minaccia, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale e per aver violato il provvedimento di DASPO urbano giÃ in precedenza emesso nei suoi confronti.

La misura di prevenzione del DASPO urbano era stata adottata dal Questore di Campobasso a seguito di un episodio di aggressione a terzi avvenuto lo scorso mese di aprile durante una serata organizzata presso un chioschetto del lungomare di Termoli.

Con il provvedimento era stato imposto all'uomo il divieto di accedere e stazionare in determinate fasce orarie della giornata presso i locali del lungomare per prevenire il compimento di ulteriori simili condotte.

Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, in tarda serata, l'uomo Ã¨ stato notato dagli Agenti del Commissariato proprio nelle vicinanze di esercizi pubblici del lungomare, dove qualche minuto prima era stato protagonista di un'accesa lite con un'altra persona. Quando i poliziotti si sono avvicinati, l'uomo ha cercato dapprima di sottrarsi al controllo e poi ha cominciato ad imprecare nei riguardi degli operatori. Dopo aver opposto resistenza ad ogni tentativo di ricondurlo alla calma, si Ã¨ scagliato contro il personale in divisa, colpendo al volto uno dei poliziotti intervenuti.

In considerazione dei fatti accaduti e dei numerosi pregiudizi penali e di polizia a suo carico, anche per reati contro la persona e in materia di sostanze stupefacenti, l'uomo Ã¨ stato arrestato e su disposizione dell'AutoritÃ Giudiziaria condotto presso la Casa Circondariale di Larino. Dopo l'udienza di convalida, il GIP del Tribunale di Larino ha deciso l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia.

Nei confronti dell'indagato il Questore di Campobasso valuterÃ di estendere la portata del DASPO urbano all'intero territorio provinciale.



