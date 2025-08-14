Falso documento di viaggio per autotrasportatore serbo: sequestro e denuncia sulla A14

Nel corso di un'attivitÃ di controllo svolta dalla Polizia Stradale in collaborazione con la Direzione territoriale del Sud che coordina il personale della Motorizzazione Civile di Bari e di Campobasso presso l'area di servizio Trigno Est dell'autostrada A14, nel territorio del comune di Montenero di Bisaccia, gli Agenti hanno riscontrato una grave irregolaritÃ documentale a carico di un autotrasportatore straniero.

Il controllo effettuato dagli operatori della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Campobasso ha riguardato un complesso veicolare immatricolato in Serbia, per il quale Ã¨ stata esibita un'autorizzazione bilaterale di viaggio apparentemente rilasciata dall'autoritÃ serba a favore di una societÃ di trasporto internazionale.

A seguito di accurati accertamenti, il documento Ã¨ risultato contraffatto, presentando evidenti difformitÃ nei grafismi di stampa e nei dispositivi di sicurezza anticontraffazione rispetto agli originali ufficiali previsti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I poliziotti hanno proceduto al sequestro del documento falso e denunciato il conducente all'AutoritÃ Giudiziaria per il reato di uso di atto falso, ai sensi dell'articolo 489 del Codice Penale che prevede la pena della reclusione da uno a sei anni.

L'operazione rientra nelle attivitÃ di controllo volte a garantire la sicurezza stradale e la regolaritÃ nel trasporto internazionale di merci, con particolare attenzione al contrasto della documentazione fraudolenta.