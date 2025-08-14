Agnone e Kremenets unite da un patto di cooperazione: progetti comuni per cultura, economia e turismo

È stato firmato questa mattina l’accordo di cooperazione tra il Comune di Agnone e la città ucraina di Kremenets, situata nella regione di Ternopil. L’intesa è volta a rafforzare i legami sociali, economici e culturali tra le due comunità nel rispetto reciproco delle proprie tradizioni.

La città dell’Ucraina, segnata dalle perdite umane causate dalla guerra e da una conseguente riduzione della manodopera, guarda all’accordo come un’opportunità di ripresa e crescita. Il documento di cooperazione prevede anche lo sviluppo di progetti europei congiunti, per accedere a fondi di cofinanziamento dell’UE. Tra le attività da realizzare: progetti per la sanità e il welfare, scambi culturali e sportivi, collaborazioni nel campo dell’istruzione e della scienza e promozione del turismo regionale.

Alla firma dell’accordo, nella sede del Comune altomolisano, erano presenti il sindaco di Kremenets, Andrii Smahliuk, insieme ai rappresentati della sua città e il sindaco di Agnone, Daniele Saia, insieme alla sua giunta e alla segretaria generale Maria Teresa Miraldi.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto con questa intesa – ha commentato Saia – ora iniziamo a lavorare per accedere ai finanziamenti europei e per aiutarci reciprocamente in un percorso di crescita e valorizzazione dei territori”.