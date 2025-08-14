Isernia, 15enne senza patente fugge ai Carabinieri: danneggia auto, trancia conduttura del gas e tenta la fuga a piedi

Nella serata di martedÃ¬ 12 agosto, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Isernia, percorrendo via Ponzio, si Ã¨ ritrovata dinanzi una autovettura che proveniva contromano. Il conducente alla vista della macchina dei carabinieri, al fine di evitare il controllo, ha imboccato contromano via Giacomo Matteotti, percorrendo per un tratto il marciapiede, tranciando di netto una conduttura del metano del civico nr. 6 e danneggiando due autovetture in sosta per poi proseguire la marcia su via Kennedy e imboccare via Dei Giardini, dove danneggiava un furgone prima di abbandonare il veicolo allâ€™altezza del civico 21 di predetta via. I militari dellâ€™Arma hanno quindi immediatamente bloccato il conducente che cercava di allontanarsi a piedi. Con sorpresa, alla guida del veicolo un 15nne residente ad Isernia, ovviamente sprovvisto di patente. I militari hanno immediatamente provveduto ad informare i genitori, attendendone lâ€™arrivo.

Al minore Ã¨ stato contestato lâ€™art. 116 del codice della strada per guida senza patente, che prevede il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, oltre a una sanzione che va da 5.100 euro a 30599 euro. Contestualmente al fine di mettere in sicurezza lâ€™area Ã¨ stato richiesto anche lâ€™intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente provveduto a bloccare la fuga di gas, prevenendo il rischio di possibili esplosioni, ed hanno allertato la ditta erogatrice del gas per la riparazione della tubazione danneggiata.

Quanto accaduto richiama ancora una volta lâ€™attenzione sui temi della sicurezza stradale, soprattutto nel mondo giovanile che troppo spesso con leggerezza ed incoscienza mettono in atto comportamenti pericolosi per se e per gli altri utenti della strada.