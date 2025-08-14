Da Roma a Sessano del Molise per i 105 anni: Assunta Di Clemente festeggia un secolo di vita e ricordi

Assunta Di Clemente compie cento e cinque anni. Nata il 15 agosto 1920, combattiva e lucida, Ã¨ voluta tornare in Molise per i festeggiamenti del suo compleanno, come ha sempre fatto negli ultimi anni.

La signora Di Clemente ha attraversato tutto il secolo scorso con una energia strepitosa e con una fiducia esemplare nel futuro.

Nata subito dopo la Prima guerra mondiale, ha vissuto la Seconda in piena consapevolezza, trasferendosi a Roma, nel periodo della ricostruzione e del successivo boom economico italiano.

La fede incrollabile nei valori in cui ha sempre creduto, nelle figure dei santi che ha individuato come modelli di riferimento, nel corso della sua esistenza, da papa Giovanni XXIII a Giovanni Paolo II, le ha dato l'energia necessaria per superare le difficoltÃ , gli ostacoli, i problemi della sua lunga vita.

FesteggerÃ a Sessano del Molise, senza la sorella Nicolina, venuta a mancare qualche anno fa all'etÃ di 103 anni. Le due, con idee divergenti sui temi piÃ¹ importanti dell'esistenza, sono state registrate in video piÃ¹ volte nelle appassionate discussioni che hanno infuocato i loro incontri.

Alcuni dei dialoghi delle due sorelle centenarie sono stati riportati nella playlist a loro dedicata: https://www.youtube.com/watch?v=CMy3ySPGCpI&list=PLbKFX573sUofpVyB2NVyZXiehvw0Tkw5w



