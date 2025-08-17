Cultura, libri e musica: si conclude a Pescolanciano la rassegna “Letture tra le mura del castello”

Pescolanciano (IS) – Si prepara a concludersi la rassegna letteraria "Letture tra le mura del castello", un appuntamento ormai imperdibile che da ben otto anni, nella splendida cornice del Castello d'Alessandro di Pescolanciano, anima l'estate molisana con incontri culturali di altissimo livello. Organizzata con passione dalla Associazione di Promozione sociale Intramontes, in collaborazione con la padrona di casa, Donna Anna d’Alessandro e l’Associazione Culturale Armonia, la rassegna è giunta alla sua ottava edizione e si conclude con due eventi straordinari.

Il primo imperdibile evento è fissato per lunedì 18 agosto 2025 alle ore 18:00, con la seconda edizione del Reading ispirato dalla Natura. L'iniziativa, ideata dalla scrittrice e giornalista ambientale Maria Stella Rossi, quest’anno è dedicata al tema "Elogio della Terra, re-incanto, biocentrismo - verso nuovi concetti di salvezza e di speranza". Un'occasione unica per riflettere su temi di grande attualità, con la partecipazione di numerosi autori e lettori che offriranno spunti profondi su ecologia e speranza. L'evento sarà arricchito musiche inedite e, per la prima volta, sarà allestito un tavolo espositivo con i libri che saranno letti e altri volumi presentati nel corso delle precedenti edizioni. La rassegna si concluderà in bellezza giovedì 21 agosto 2025 alle ore 18:00 con la presentazione del libro "Dialoghi tendenti alla felicità" di Maurizio Santilli. L'autore non ha bisogno di presentazioni: celebre attore molisano, Maurizio Santilli ha recitato al fianco di importanti personaggi del cinema italiano. Dialogheranno con lui la direttrice editoriale della Cosmo Iannone Editore, Rosanna Carnevale, e la studiosa di letteratura, Maria Teresa di Tanna. Al termine della presentazione, sarà possibile intrattenersi con l'autore durante un aperitivo.

Informazioni logistiche: Gli appuntamenti sono a ingresso libero e si svolgeranno all'aperto, nella suggestiva Neviera di Agapito. In caso di maltempo, gli eventi si sposteranno all'interno delle sale espositive del Castello di Pescolanciano. Evento patrocinato dal Comune di Pescolanciano.