Un brindisi ai 50: la classe del ’75 si ritrova ad Agnone

Agnone – Giornata di festa e di ricordi per i ragazzi di Agnone e dei paesi limitrofi del 1975 che oggi hanno celebrato insieme il traguardo dei 50 anni. Un appuntamento sentito, che ha visto riunirsi circa 70 persone, molte delle quali tornate appositamente per l’occasione, per rivivere la gioia dello stare insieme e rafforzare legami che resistono al tempo.

I festeggiamenti si sono aperti con la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, momento intenso ed emozionante arricchito da letture e preghiere proposte dagli stessi festeggiati.

Dopo la cerimonia, il gruppo ha proseguito con un aperitivo conviviale alla Villetta e un pranzo al ristorante Serafini con menu' a base di pesce e carne , tra sorrisi, abbracci e tanta allegria.

La giornata si sta concludendo in musica e balli grazie al maestro Pasquale Masciotra, che ha reso l’atmosfera ancora più coinvolgente e spensierata.

Un incontro speciale che ha unito memoria, amicizia e voglia di stare insieme: il modo migliore per festeggiare i 50 anni con lo stesso spirito di sempre.