Agnone celebra la grande famiglia Carosella: riunione, devozione e festa

Agnone (IS) â€“ La grande famiglia Carosella si riunisce nuovamente, portando la sua festa annuale ad Agnone. I Carosella sparsi in tutto il mondo hanno scelto di ritrovarsi in Molise, nella loro terra d'origine. L'appuntamento, che unisce il piacere di ritrovarsi alla devozione, si terrÃ il 14 settembre 2025

La festa, come recita la locandina, celebra il piacere di ritrovarsi "in qualsiasi parte del mondo". L'evento, infatti, non Ã¨ solo una riunione conviviale, ma un'occasione per onorare le proprie radici e sostenere la devozione legata al miracolo della Madonna del Paradiso a Fonte Paradiso Guilmi. Questo evento richiama una storia profonda, legata ai coniugi Nicolina di Prospero e Nicola Carosella, ai quali la Madonna apparve in un bosco nel 1991, donando loro la guarigione da una grave malattia.

Per rendere omaggio a questa storia, la giornata ad Agnone sarÃ all'insegna del buon cibo, della musica e dei balli, come occasione per i membri della famiglia di conoscersi, riconnettersi e riscoprire le proprie origini. Il raduno si svolgerÃ presso l'Hotel ristorante "Il Duca del Sannio". L'ottimo menu' e'di carne o pesce

La famiglia ha anche voluto approfondire l'origine del proprio cognome, la cui leggenda lo lega a cavalieri crociati che, trovando un bambino in un campo di grano, lo adottarono e gli diedero il nome di Carosella, ispirato al tipo di grano che lo aveva protetto.

. La festa di Agnone sarÃ un momento perfetto per consolidare legami che, seppur lontani, sono legati da secoli di storia comune.