"Settimana Filosofica per non...filosofi" ad Agnone: al via la XXVIII edizione sul tema dell'umorismo

Agnone (IS) â€“ Si rinnova anche quest'anno, per la sua ventottesima edizione, l'appuntamento estivo con la "Settimana Filosofica per... non filosofi (di professione)". L'evento, organizzato dal gruppo editoriale "Il pozzo di Giacobbe" - "Di Girolamo" di Trapani, si terrÃ ad Agnone (Alto Molise) dalla sera del 19 agosto alla mattinata del 25 agosto 2025.Le serate si terranno ora presso l'Aula Consiliare di Palazzo San Francesco, in Via Beato Antonio Lucci,alle 21.30
La Settimana Filosofica si rivolge a tutti coloro che desiderano unire l'interesse per le tematiche intellettuali a una rilassante permanenza in un luogo suggestivo, riflettendo su argomenti di grande rilevanza teorica ed esistenziale.
Il tema di quest'anno, intitolato "Un riso filosofico, dunque almeno in parte silenzioso" (citazione di M. Foucault), si concentrerÃ sull'umorismo e l'ironia. I dodici incontri in programma esploreranno queste tematiche come strategie di autodifesa dalle crudeltÃ della vita e della storia.
I seminari saranno introdotti da diversi esperti:
Massimo Paterni per l'area neuroscientifica.
Augusto Cavadi e Salvatore Fricano per l'area filosofica e teologica.
Maria Concetta Di Spigno e Tina Di Genova per l'area letteraria.
Adriana Saieva per l'area pedagogica.
Per tutte le informazioni metodologiche e organizzative Ã¨ possibile visitare il sito web ufficiale: https://vacanze.filosofiche.it.