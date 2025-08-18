Telecamere svelano lâ€™inciviltÃ : rifiuti abbandonati ad Agnone nonostante i servizi attivi

Ad Agnone continua a preoccupare il fenomeno dellâ€™abbandono dei rifiuti, questa volta nella zona del mercato coperto. Immondizia di ogni genere â€“ organica, inorganica e altri materiali â€“ Ã¨ stata rinvenuta abbandonata per le strade, creando degrado e rischi ambientali. Fortunatamente, le telecamere presenti sul territorio hanno giÃ permesso di individuare gli autori, che saranno chiamati a rispondere penalmente.

Lâ€™abbandono dei rifiuti non Ã¨ solo un danno estetico: provoca gravi conseguenze sullâ€™ambiente, sulla salute pubblica e sulla sicurezza, attirando animali indesiderati e contribuendo allâ€™inquinamento del suolo e delle acque. Ma il vero problema Ã¨ culturale: si tratta di un gesto di inciviltÃ , che tradisce il senso di responsabilitÃ verso la comunitÃ e il territorio.

A Agnone, i cittadini hanno a disposizione numerosi strumenti per smaltire correttamente i rifiuti: il servizio porta a porta, le casette informatizzate e lâ€™isola ecologica. Tutte soluzioni pensate per rendere semplice e responsabile la gestione dei rifiuti, eppure alcuni continuano a ignorarle.

Il richiamo delle autoritÃ Ã¨ chiaro: rispettare le regole non Ã¨ solo un obbligo legale, ma un atto di rispetto verso se stessi e verso la propria cittÃ . Grazie alla tecnologia delle telecamere, chi inquina sarÃ individuato e sanzionato, a tutela di un ambiente piÃ¹ pulito e civile per tutti.