Gioconda Marinelli presenta in Molise “Fabrizia Ramondino”

Agnone (Is). Presentazione da non perdere quella del libro “Fabrizia Ramondino. La scrittrice oltre i confini” di Gioconda Marinelli pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Pem. L’appuntamento è fissato per martedì 19 agosto alle ore 18, presso la sala consiliare del Palazzo San Francesco, Agnone (Is). La presentazione è organizzata dal Centro Studi Alto Molise “Luigi Gamberale”, dopo i saluti di Marcella Amicone dialoga con la nota autrice: il giornalista Italo Marinelli.

Gioconda Marinelli traccia un ritratto vivace, approfondito e appassionato della vita e dell’opera di una delle grandi scrittrici del Novecento. Fabrizia Ramondino (1936-2008) nata a Napoli, trascorse parte della sua infanzia in Spagna e viaggiò spesso in ogni luogo, esperienza che ha avuto un peso nella sua formazione culturale. Il suo primo romanzo, “Althénopis” (1981), la consacrò come voce originale della letteratura italiana. Tra le sue opere più importanti si ricordano “Un giorno e mezzo” (1988) e “L’isola riflessa” (1998). Ramondino fu anche attivi-sta politica, impegnata nelle lotte per i diritti civili. La sua scrittura affronta temi come la memoria, il disagio mentale, l’identità e le dinamiche familiari, con un forte ancoraggio alla realtà sociale del Mezzogiorno italiano.

Gioconda Marinelli è nata ad Agnone nel Molise, vive e lavora a Napoli. Naturalista e biologa, scrittrice e giornalista. Ha scritto libri di poesie introdotti da Maria Luisa Spaziani e Dacia Maraini. Ha pubblicato biografie di artisti tra cui quelle di Luisa Conte, Tina Pica, Katia Ricciarelli; Mirna Doris e Mario Lanza (con Pietro Gargano); Miranda Martino, Sandra Milo e Anna Campori (con Angela Matassa); saggi su Michele Prisco, Maria Orsini Natale, Sibilla Aleramo e Dacia Maraini.

Titolo: “Fabrizia Ramondino. La scrittrice oltre i confini”

Editore: Giannini Editore

Pagine: 130

Prezzo: 13,00 €