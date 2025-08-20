Escursionisti si perdono a Campitello Matese salvati dai Vigili del Fuoco

Isernia, [20 agosto 20025] – Nel pomeriggio odierno, intorno alle ore 16:00, due escursionisti che avevano intrapreso un percorso ad anello con partenza dal pianoro di Campitello Matese hanno perso l'orientamento, ritrovandosi in prossimità di una zona particolarmente impervia in prossimità di una forra.

Immediatamente è stato attivato l'intervento del personale dei Vigili del Fuoco del presidio di Macchiagodena, coadiuvato dall'elicottero del nucleo elicotteri VF di Pescara. Considerata l'ora ormai avanzata e il rischio del sopraggiungere del buio, si è resa necessaria l'operazione di recupero con il mezzo aereo per garantire la massima sicurezza degli escursionisti.

Grazie alla prontezza operativa e alla professionalità degli elisoccorritori, i due malcapitati sono stati recuperati con successo e trasportati incolumi sul pianoro di Campitello Matese. L'intervento si è concluso senza ulteriori criticità.