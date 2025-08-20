Termoli, fermo pesca vongole dal 20 agosto al 31 ottobre

Stop alla pesca delle vongole, nel compartimento marittimo di Termoli, dal 20 agosto al 31 ottobre prossimo.

Con un'ordinanza della Capitaneria di Porto della città adriatica, a firma del comandante Giuseppe Panico, prende il via da domani il fermo dei molluschi bivalvi con l'utilizzo della draga idraulica.



Le imbarcazioni abilitate alla pesca con altri attrezzi possono optare per la continuazione dell'attività anche nel periodo di interruzione previo sbarco delle attrezzature per la pesca delle vongole, o l'apposizione dei sigilli da parte dell'autorità marittima.L'ordinanza non si applica alla pesca per scopi scientifici e di ricerca ma risultano obbligatorie le comunicazioni preventive del Co.Ge.Vo.(Consorzio gestione vongole) e dell'Ente di ricerca autorizzato.

In caso di mancato rispetto del provvedimento, sono previste sanzioni.