"La Tresca" a Carovilli: un tuffo nella tradizione con trebbiatura, musica e sapori locali

 44Âª edizione de "La Tresca"  a Carovilli, in localitÃ  San Domenico, nei giorni 23 e 24 agosto. L'evento, organizzato dalla Pro Loco Monteferrante, celebra le tradizioni del territorio, dedicata alla rievocazione della trebbiatura del grano con cavalli, accompagnata da musica popolare e cucina tipica

La serata di sabato 23 agosto avrÃ  inizio alle 19:00 con l'apertura di stand gastronomici che offriranno prodotti locali e piatti della tradizione popolare. Alle 21:30 Ã¨ previsto un concerto serale con "SHLEK86 & Friends".

La giornata di domenica 24 agosto, invece, inizierÃ  alle 10:00 con la riproposizione dell'antica trebbiatura del grano. Anche in questo caso saranno presenti stand gastronomici, accompagnati da musica folk e popolare. La manifestazione si concluderÃ  alle 21:30 con il concerto di Giuseppe Moffa.

