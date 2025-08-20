Partecipa a Alto Molise

Quale futuro per la sanitÃ  nelle aree interne? Se ne discute a Pescopennataro

AttualitÃ 
Pescopennataro (IS) - GiovedÃ¬ 21 agosto, alle ore 17.00, presso la Dimora Montagna Amica di Pescopennataro, si terrÃ  un importante incontro pubblico dal titolo:
"La SanitÃ  nelle Aree Interne: quale futuro per l'Alto Molise?".
Un momento di contronto e approfondimento su un tema di grande attualitÃ  e interesse per le comunitÃ  locali, volto a individuare prospettive concrete per garantire servizi sanitari adeguati nei territori interni.
Dopo l'introduzione del Sindaco di Pescopennataro, Pompilio Sciulli, interverranno:
Daniele Saia, Presidente della Provincia di Isernia
Stefania Passarelli, Consigliera Regionale Molise
Alessio Monaco, Consigliere Regionale Abruzzo
Giovanni Di Santo, Direttore Generale ASReM
Aldo Patriciello, Membro del Parlamento Europeo
Monsignor Camillo Cibotti, Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro e Trivento.
A concludere i lavori sarÃ  il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.
L'iniziativa intende favorire un dialogo istituzionale e aperto alla cittadinanza, per affrontare le criticitÃ  del sistema Sanitario nelle Aree Interne e promuovere strategie capaci di valorizzare l'Alto Molise.
Avv. Pompilio SCIULLI                                                                                                                                                                              
