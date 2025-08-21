Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Sindacato: Lavoratori ATM senza stipendi, sciopero allâ€™orizzonte

AttualitÃ 
Condividi su:

Questa mattina le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno inviato alla Regione una richiesta di incontro urgente in merito alla questione degli stipendi ATM, ancora fermi. I lavoratori, infatti, sono tuttora senza retribuzione, nonostante lâ€™impegno assunto dallâ€™Assessore Vincenzo Niro nella riunione del 25 luglio scorso, quando aveva promesso un intervento della Regione per sostituirsi allâ€™azienda nel pagamento delle mensilitÃ  arretrate.

 La richiesta urgente riguarda non solo il pagamento immediato degli stipendi, ma anche lâ€™insieme delle criticitÃ  del settore giÃ  dettagliatamente illustrate nella relazione inviata alla Regione lo scorso 11 luglio. Qualora non dovessero giungere risposte concrete e immediate, vista lâ€™insostenibile condizione in cui versano i lavoratori ATM e considerata la gravitÃ  delle altre problematiche ancora irrisolte, le Organizzazioni Sindacali si vedranno costrette ad avviare iniziative pubbliche di protesta, nessuna esclusa, fino alla proclamazione di uno sciopero politico a livello regionale, in concomitanza con lâ€™avvio del nuovo anno scolastico.

 FAISA-CISAL Emilio Santangelo 

FILT-CGIL Aurelio Di Eugenio 

FIT â€“ CISL Simone Vitagliano

Condividi su:

Seguici su Facebook