Sindacato: Lavoratori ATM senza stipendi, sciopero allâ€™orizzonte

Questa mattina le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno inviato alla Regione una richiesta di incontro urgente in merito alla questione degli stipendi ATM, ancora fermi. I lavoratori, infatti, sono tuttora senza retribuzione, nonostante lâ€™impegno assunto dallâ€™Assessore Vincenzo Niro nella riunione del 25 luglio scorso, quando aveva promesso un intervento della Regione per sostituirsi allâ€™azienda nel pagamento delle mensilitÃ arretrate.

La richiesta urgente riguarda non solo il pagamento immediato degli stipendi, ma anche lâ€™insieme delle criticitÃ del settore giÃ dettagliatamente illustrate nella relazione inviata alla Regione lo scorso 11 luglio. Qualora non dovessero giungere risposte concrete e immediate, vista lâ€™insostenibile condizione in cui versano i lavoratori ATM e considerata la gravitÃ delle altre problematiche ancora irrisolte, le Organizzazioni Sindacali si vedranno costrette ad avviare iniziative pubbliche di protesta, nessuna esclusa, fino alla proclamazione di uno sciopero politico a livello regionale, in concomitanza con lâ€™avvio del nuovo anno scolastico.

FAISA-CISAL Emilio Santangelo

FILT-CGIL Aurelio Di Eugenio

FIT â€“ CISL Simone Vitagliano