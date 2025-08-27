Asl Chieti, nuove assunzioni per infermieri e oss

Nel pacchetto di assunzioni, inoltre, compaiono anche due pediatri, uno specializzando in urologia, una ostetrica, un veterinario per la SanitÃ animale, tre ginecologi.

Le assunzioni degli infermieri utilizzeranno il totale scorrimento della graduatoria di concorso di prossima scadenza.

Viene esaurita anche la graduatoria per la stabilizzazione degli operatori socio sanitari (oss) con l'assunzione di altre quattro unitÃ , corrispondente al 50% dei posti allo stato vacanti per decadenza o dimissioni di personale del profilo; in tutto saranno cinque gli oss perchÃ© un altro operatore ha chiesto la riammissione in servizio, sempre nel limite del restante 50% di posti disponibili del profilo.

"Con questa manovra - precisa il manager della Asl Mauro Palmieri - risulta interamente soddisfatto il fabbisogno di personale, sia del profilo di infermiere sia di oss previsto nel relativo Piano triennale 2024 - 2026. Tale documento Ã¨ destinato a una revisione per il periodo 2025/2027 e in quella sede l'azienda si riserva di valutare nuove e diverse necessitÃ di personale nei vari profili, sempre nel rispetto dei tetti di spesa. L'intenzione Ã¨ anche quella di dare seguito a nuovi processi di stabilizzazione, concessi dalla Legge di bilancio 2025 che ha esteso fino a fine anno il termine per maturare il requisito dell'anzianitÃ di servizio".

Inoltre, come richiesto dai sindacati, Ã¨ stato pubblicato sul sito aziendale l'avviso interno finalizzato alla ricognizione del personale del comparto interessato al cambio di profilo all'interno della medesima area da parte di dipendenti in possesso dei relativi requisiti di accesso.

Nella stessa riunione Ã¨ stato comunicato che la liquidazione dei differenziali economici al personale avente diritto dell'area del comparto (circa il 50%), sarÃ erogata contestualmente agli stipendi del prossimo mese di settembre, con arretrati a decorrere da gennaio 2024.