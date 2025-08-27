Partecipa a Alto Molise

La Diocesi di Termoli-Larino aderisce alla Lettera dei vescovi delle aree interne: giÃ  139 presuli firmatari

AttualitÃ 
La diocesi di Termoli-Larino sottoscrive e condivide la lettera aperta dei vescovi delle aree interne inviato a governo e parlamento sulle criticitÃ  del Piano Strategico Nazionale.

Il documento, firmato al momento da 139 tra cardinali, arcivescovi, vescovi e abati, resta aperto per ulteriori adesioni e sarÃ  consegnato all'Intergruppo Parlamentare 'Sviluppo Sud, Isole e Aree Fragili'.

La  missiva Ã¨ stata approvata al termine del convegno annuale dei vescovi delle aree interne organizzato a Benevento ieri e oggi. Tra i firmatari, il presule della Diocesi di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo.

