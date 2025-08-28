DR Automobiles investe 70 milioni in Molise: 300 nuovi posti di lavoro. Di Lucente: â€œProgetto concreto, smentiti i professionisti della polemica

DR Automobiles conferma l'investimento: 70 milioni di euro e 300 nuovi posti di lavoro per una produzione tutta molisana.

L'assessore Di Lucente esprime soddisfazione: "Come giÃ annunciato ad Osaka, il progetto prende corpo. Smentiti i professionisti della polemica."

"La conferma ufficiale da parte del Gruppo DR Automobiles del progetto di investimento nel nostro territorio, con un upgrade che porta da 50 a 70 milioni di euro le risorse previste e l'impiego di 300 addetti negli impianti di produzione, Ã¨ la risposta piÃ¹ concreta e autorevole alle sterili polemiche delle ultime settimane."

CosÃ¬ l'assessore regionale alle AttivitÃ Produttive, Andrea Di Lucente, commenta con soddisfazione l'annuncio del gruppo industriale molisano, che consolida ulteriormente quanto anticipato a luglio scorso in occasione dell'Expo di Osaka.

"Quella presentata in Giappone â€“ sottolinea Di Lucente â€“ non era una semplice suggestione o un'operazione di facciata, ma un progetto concreto. Oggi i fatti parlano da soli: non solo l'investimento Ã¨ stato confermato, ma Ã¨ stato potenziato con ulteriori 20 milioni di euro, segno tangibile della fiducia dell'azienda nel nostro territorio e nelle sue potenzialitÃ ."

"A beneficio di quei 'leoni da tastiera' che nelle scorse settimane si sono esercitati nell'arte della disinformazione e del sospetto sistematico, arrivano ora numeri e prospettive concrete. I loro attacchi, privi di basi e utili solo a creare confusione, si infrangono contro la realtÃ di un investimento industriale decisamente importante, che mette al centro il Molise e i molisani. Nella convinzione che occorra continuare lavorare seriamente affinchÃ© le imprese possano scegliere il nostro territorio per crescere e innovare, Ã¨ grande l'orgoglio per DR Automobiles che non solo ha scelto di farlo, ma rilancia in crescendo con nuove risorse.

Trecento nuovi posti di lavoro sono una risposta potente a chi semina dubbi e polemiche, ma soprattutto sono una grande opportunitÃ per il futuro economico della nostra regione.

Oggi piÃ¹ che mai- ha concluso l'assessore Di Lucente - servono visione, serietÃ e spirito costruttivo. Le polemiche fini a sÃ© stesse non portano occupazione, nÃ© sviluppo.

Continuiamo a lavorare, con i fatti, ad un Molise che guarda avanti"



